Respalda grupo parlamentario del PAN en el Senado trabajo de Omar García Harfuch en la SSPC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 17:07:43

Ciudad de México, 22 de octubre del 2025.- El cambio de rumbo en la política de seguridad nacional representa una oportunidad para recuperar la paz y la libertad que la ciudadanía demanda, reconoció el senador Agustín Dorantes Lámbarri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien respaldo la visión del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la comparecencia este día ante el Senado de la República.

Dorantes Lámbarri reconoció en el funcionario federal una convicción compartida: la de que la seguridad se construye con coordinación, inteligencia y confianza entre instituciones.

“Hoy vemos voluntad de corregir el camino; de enfrentar con decisión al crimen y de fortalecer al Estado mexicano”.

Destacó que los gobiernos del PAN han demostrado con hechos que la coordinación es la clave para obtener resultados sostenibles, y puso como ejemplo a Querétaro, donde se ha mantenido una estrategia firme, constante, confiable y coordinada en materia de seguridad.

“En Querétaro no se bajan los brazos; se combate la violencia con instituciones sólidas y con una visión que prioriza la prevención”.

Enfatizó que los gobiernos emanados del PAN no negocian ni se coluden con el crimen organizado, sino que trabajan de la mano con las fuerzas federales para blindar a sus comunidades.

“La coordinación no es un discurso, es una práctica diaria que nos ha permitido mantener la confianza ciudadana”.

Destacó los avances alcanzados bajo la actual estrategia federal, particularmente en la reducción de homicidios dolosos, los decomisos y el combate al huachicol, al tiempo que llamó a fortalecer los mecanismos de inteligencia y a hacer de esta cooperación una política de Estado permanente: La seguridad no se impone: se construye con justicia, transparencia y resultados.

Reiteró que el PAN mantendrá una postura responsable, crítica y propositiva, en respaldo a toda acción que contribuya a devolver la tranquilidad a las familias mexicanas. “Queremos ver triunfante al Estado mexicano, porque México merece vivir sin miedo, con justicia y en paz”.