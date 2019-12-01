Respalda gobernador de Querétaro acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:48:05
Querétaro, Querétaro, 2 de agosto del 2025.- En Querétaro hemos trabajado mucho desde la justicia cívica y nos ha dado buenos resultados, aseguró el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, acto en donde ratificó ante autoridades federales y de gobiernos estatales la voluntad de seguir sumando esfuerzos coordinados.

Durante este evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal coincidió en la importancia de los esfuerzos realizados desde los estados, así como de la coordinación, donde agradeció los esfuerzos realizados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas.

“El tema de poder seguir apretando, invirtiendo en la persecución del delito, francamente, comulgo plenamente y, por supuesto, con la coordinación que llevamos ahorita con las Fuerzas de Seguridad Federal. Cuente conmigo con todo”, afirmó.

Como parte de esta reunión de trabajo, las personas integrantes del Consejo Nacional de Seguridad aprobaron impulsar un Acuerdo Nacional para fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública, un Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y conocieron una propuesta para trabajar en la resolución de problemas relacionados con infracciones comunitarias.

