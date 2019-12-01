Respalda Fabiola Alanís reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, respaldó la propuesta de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que se trata de una demanda del pueblo de México y de Michoacán para la promoción de una mejor democracia con menos gasto de recursos y una mayor cercanía de las y los representantes populares con el pueblo.

Luego de que la mañana de este miércoles las y los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral detallaran los 10 puntos que incluye la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión, Fabiola Alanís celebró que esta iniciativa se integre a partir de las 1 mil 357 propuestas presentadas en 63 audiencias públicas por ciudadanas, ciudadanos, representantes de organizaciones políticas, migrantes y personas expertas en el sistema electoral, lo que garantiza el ejercicio de una amplia consulta nacional.

Fabiola Alanís coincidió en que se trata de una propuesta de reforma razonable que cumple con las demandas de la gente, especialmente con la reducción en el exceso de gasto en las elecciones en México y en los estados, que incluye la reducción de los altos sueldos en órganos electorales, en legislaciones federales, estatales y en regidurías municipales; así como en el presupuesto para partidos políticos. La reducción del 25 por ciento del gasto electoral, consideró, podrá destinarse a otras necesidades que se tienen en el país, especialmente en materia de salud, educación y bienestar social.

La iniciativa de reforma presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum garantiza la representación proporcional de las minorías y se favorece una mayor cercanía de las y los representantes populares con el pueblo, destacó la presidenta de la Jucopo del Congreso de Michoacán.

“Con esta reforma, cualquiera que busque ocupar un puesto de elección popular tiene que salir a buscar el voto con la gente, independientemente de si se trata de candidaturas de mayoría o de representación proporcional”, dijo.

Consideró que esta reforma también fortalecerá y facilitará la democracia participativa, la participación de las y los migrantes y garantizará una mejor regulación del uso de recursos en las elecciones y del uso de medios de comunicación y de redes sociales para las campañas electorales. En suma, “se trata de una reforma que atiende las necesidades de transformación exigidas por el pueblo”, señaló Fabiola Alanís.