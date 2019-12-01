Respalda Fabiola Alanís estrategia nacional de seguridad; reconoce avances y llama a mantener el esfuerzo

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- La reducción sostenida en los homicidios dolosos durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la Estrategia Nacional de Seguridad avanza en la dirección correcta, afirmó Fabiola Alanís, al destacar que los resultados presentados por el Gabinete de Seguridad reflejan el compromiso permanente del Gobierno de México para recuperar la paz sin renunciar a los principios del Humanismo Mexicano.



La morenista señaló que, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Gobierno Federal, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, al pasar de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, mientras que el primer semestre de 2026 registra los niveles más bajos de este delito desde 2015.



“Estos resultados son alentadores y muestran que la estrategia está dando resultados; sin embargo, también dejan claro que todavía queda mucho trabajo por hacer para que las familias vivan con mayor tranquilidad y seguridad”, expresó.



Fabiola Alanís destacó que estos avances responden a una estrategia integral sustentada en cuatro ejes: la atención a las causas que generan la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia e investigación y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.



Subrayó que, como parte fundamental de la estrategia, el Gobierno de México ha privilegiado la construcción de oportunidades para la población.



En ese sentido, recordó que mediante la estrategia de atención a las causas se han otorgado más de 7.3 millones de servicios y trámites, acercando programas sociales, educativos, culturales y de salud a las comunidades con mayores necesidades.



Asimismo, resaltó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 las instituciones de seguridad lograron la detención de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 31 mil armas de fuego, casi 500 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 2 mil 600 laboratorios clandestinos y centros de concentración para la elaboración de drogassintéticas.



En el caso de Michoacán, Fabiola Alanís señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fortalece esta estrategia nacional mediante inversiones históricas en infraestructura, educación, bienestar y seguridad, atendiendo simultáneamente las causas estructurales de la violencia y reforzando la presencia institucional en las regiones con mayores desafíos.



“La paz no se construye únicamente con acciones de seguridad; también requiere garantizar derechos, ampliar oportunidades y llevar bienestar a quienes durante muchos años fueron excluidos. Esa es la visión que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que desde Michoacán respaldamos con convicción”, concluyó.