Respalda Belinda Iturbide aprobación de Ley de Ingresos 2026 a ayuntamientos del Distrito 02

Morelia, Michoacán a 27 de noviembre del 2025.- La diputada local de extracción Morenista, Belinda Iturbide Díaz, respaldó la aprobación que hiciera el Congreso de Michoacán, a la Ley de Ingresos 2026 de los municipios del Distrito 02 con cabecera en Puruándiro, “pues este presupuesto será fundamental para que los ayuntamientos planifiquen y ejecuten proyectos de beneficio social, además que refleja el compromiso del Gobierno Estatal con la transparencia y la responsabilidad fiscal”.



La diputada de la 76 Legislatura Local del Congreso de Michoacán, informó que como representante del Distrito 02, respaldó las propuestas de los presidentes municipales de Angamacutiro, Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Huaniqueo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Morelos, Panindícuaro, Penjamillo y Puruándiro y que como integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se aprobaron las leyes de ingresos correspondientes con responsabilidad.



Estas leyes de ingresos establecen las contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos y demás conceptos mediante los cuales cada municipio podrá recaudar los recursos que le permitirán ejercer su presupuesto durante el año 2026 y asegurar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para cubrir servicios públicos, obras, inversiones sociales, infraestructura y demás responsabilidades municipales.

Es un paso crucial para el desarrollo de los municipios del estado, destacó Belinda Iturbide, quien señaló que el año entrante mejorará la calidad de vida de los habitantes, se fortalecerán los servicios públicos, la educación y la salud, para beneficio de la población y se impulsarán programas para fomentar el desarrollo económico y generar empleos en la región.