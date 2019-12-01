Resguarda la SSPMQ los recorridos de los Reyes Magos en tianguis, plazas y mercados de la capital queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 18:19:04

Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- Para asegurar que los Reyes Magos lleguen a los hogares de los niños queretanos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro salieron a resguardar el recorrido que los Reyes Magos por tianguis, plazas y mercados de la capital queretana, afirmó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia municipal.

“Por instrucciones del presidente municipal, Felifer Macías Olvera, arrancó este 5 de enero un recorrido especial en mercados y tianguis de la capital, con el objetivo de garantizar espacios seguros para las compras de los Reyes Magos”.

Destacó que este recorrido comenzó en el Mercado Escobedo, donde además se repartieron juguetes a hijos de policías municipales.

Destacó que aparte de la Policía Municipal, a este operativo se sumó el personal de Protección Civil y de la Dirección de Comercio, quienes instalaron personal en los principales corredores comerciales para supervisar la afluencia y atender cualquier situación de emergencia.

Refirió que Francisco Ramírez Santana, coordinador municipal de Protección Civil, encabezó el operativo junto con su equipo, reforzando la presencia institucional en plazas, centros comerciales y tianguis.

“Queremos decirles a todos los queretanos y a los Reyes Magos que nuestros mercados y establecimientos son seguros para realizar sus compras.

Reconoció que el Mercado Escobedo es uno de los más concurridos en estas fechas y el cual recibió, desde temprana hora a cientos de visitantes, con un ambiente de tranquilidad y orden.

Ferrusca Ortiz emitió varias indicaciones a los Reyes Magos para anticipar sus salidas y ubicar los puntos de compra, recordando que ante cualquier emergencia se puede llamar al 911.

“El operativo se mantendrá de manera permanente durante el día y la noche, con presencia policial y de Protección Civil, para asegurar que las compras se realicen en un entorno seguro y organizado”.