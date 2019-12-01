Rescate de mineros en Pasta de Conchos representa justicia elemental: Ernestina Godoy

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 20:16:26

Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, Coahuila, a 21 de febrero de 2026.- La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó categórica que las autoridades federales no van a escatimar esfuerzos en el afán de localizar los restos de todos los mineros que perdieron la vida en febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila.

"El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro país", puntualizó.

Al dirigirse a las y los familiares, esposas, hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos, amigos y vecinos de los mineros fallecidos, sostuvo que comprende y respeta el dolor y la desesperación que han vivido por los acontecimientos ocurridos hace dos décadas, así como por las acciones y omisiones de muchos años.

"Lo hago al mismo tiempo que honro la memoria de cada uno de los 65 mineros quienes perecieron mientras trabajaban de manera honesta para llevar el sustento a sus familias y procurarles una vida digna", argumentó.

Durante una reunión que encabezó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que estuvo presente el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y Emilia Esther Calleja Alor, titular de la Comisión Federal de Electricidad, además de otras autoridades, Godoy Ramos agregó:

"Me siento muy conmovida. Es el honor de permitirme acompañarles en este día tan significativo; es una distinción estar aquí, en esta tierra de gente buena, trabajadora y hospitalaria, donde la fraternidad y la generosidad han echado raíces".

Nos mantenemos, dijo, enfocados en la parte que nos corresponde: en esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, reparar el daño, procurar la no impunidad y asegurar la no repetición.

Señaló que los efectos adversos en la comunidad no deben pasar inadvertidos. En todo momento, insistió, las víctimas deben seguir estando en el centro de nuestra actuación y la tutela del Estado.

Ernestina Godoy, asimismo, refrendó que "estamos obligados a emprender todas las medidas necesarias para garantizar la protección y efectividad de los derechos de las víctimas y sus familias".

Desde que la Fiscalía Federal tuvo la intervención, narró, se han realizado recuperaciones e identificaciones de los restos correspondientes a 23 mineros ya identificados. Esto es posible, dijo, gracias a 248 intervenciones periciales, mediante la participación de nueve especialidades: criminalística de campo, antropología física, arqueología forense, genética forense, medicina forense, odontología, medicina, fotografía, audio y video, y más de 40 reuniones catorcenales con intervenciones ministeriales.

Añadió que se han emprendido, adicionalmente, 124 visitas al sitio y 23 entregas dignas de restos recuperados y debidamente identificados, con los traslados previstos de acompañamiento y formación a la Ciudad de México, independientemente de gran cantidad de reuniones con las y los familiares con representantes de las distintas instituciones participantes.

“He venido hoy, además de acompañarles, a refrendar el compromiso de la Fiscalía General de la República:

No vamos a escatimar esfuerzos en el afán de localizar los restos de todos los mineros. El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro país", reiteró.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscal Ernestina Godoy destacó: Estamos aquí para decirles que vamos a hacer todo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo hasta lograr justicia, que es lo que ustedes han estado pidiendo.