Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 19:05:27

Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- A unas semanas de concluir el ejercicio anual, la estrategia gubernamental en la capital del estado ha apostado de manera frontal por la recuperación del tejido social a través del deporte, afirmó Felier Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Detalló que el eje central de su administración se ha volcado en la dignificación y rescate de espacios públicos e infraestructura deportiva, articulando esfuerzos institucionales con el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ).

Destacó que la administración municipal mantiene arraigadas las tradiciones patrias y comunitarias en las demarcaciones históricas, con especial énfasis en la delegación Josefa Vergara y Hernández, donde año con año se preservan los tradicionales desfiles cívicos y la convivencia ciudadana coordinada de cerca por las autoridades delegacionales y centros deportivos locales.

Enfatizó que el gran símbolo de la política de infraestructura de su gestión ha sido la transformación profunda de espacios que arrastraban años de deterioro.

Enfatizó que entre los proyectos más emblemáticos sobresale la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, un espacio histórico que permaneció 41 años sin intervenciones mayores y cuya reconstrucción del campo de béisbol y áreas circundantes requirió una inversión superior a los 107 millones de pesos.

“Hoy en día, este complejo no solo opera con instalaciones de primer nivel, sino que incorpora salones de usos múltiples dotados de esquemas de coworking y academias especializadas en disciplinas como béisbol, fútbol americano y fútbol soccer”.

A este esfuerzo, dijo, se suma el rescate de otras zonas clave para la práctica deportiva y la recreación familiar en la capital, tales como el Parque Alfalfares, cuya zona deportiva fue intervenida tras años de detrimento y abandono; el Parque Bicentenario, proyectado para albergar múltiples disciplinas a través del Foro Querétaro, con espacios acondicionados para la práctica de tenis, volibol y básquetbol; la Unidad Deportiva San Pablo, equipada con canchas profesionales de béisbol, fútbol, básquetbol y volibol y un centenar de pequeñas canchas vecinales de básquetbol y fútbol 7 recuperadas en diversas colonias para fomentar la actividad física de proximidad.

Para Macías Olvera, el impacto de estas acciones trasciende la obra pública y se refleja directamente en el rendimiento de los atletas queretanos.

Explicó que mientras el municipio concentra sus esfuerzos en la infraestructura social, comunitaria y de base, la coordinación estrecha con el INDEREQ permite apuntalar la formación profesional de los deportistas locales.

Gracias a este modelo de trabajo coordinado, Querétaro se consolida a nivel nacional como una de las delegaciones con mayor potencia y representación deportiva en el país, manteniéndose de manera consistente dentro de los primeros cinco lugares del medallero nacional a pesar de contar con una población menor en comparación con otras entidades federativas.

“Esta administración municipal cerrará un ciclo enfocado en garantizar que el deporte sea gratuito, accesible y una herramienta efectiva de cohesión social y prevención en las calles de Querétaro”.