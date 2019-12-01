Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 09:45:02

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Resultado del incremento al salario mínimo y a la implementación de los Programas del Bienestar impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, 17.3 millones de personas salieron de la pobreza en México, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con base en informes del Banco Mundial, el mandatario estatal destacó una disminución significativa en los índices de pobreza del país. De acuerdo con los datos presentados, que abarcan desde el año 2018 hasta las estimaciones proyectadas para 2026, el número de personas en esta condición se redujo de 43.9 millones a 26.6 millones.

Esta variación en las cifras se traduce en un descenso porcentual relevante respecto al total de la población nacional. En este periodo, la proporción de habitantes en situación de pobreza pasó del 35.3 por ciento al 20 por ciento.

Ramírez Bedolla subrayó que estos resultados reflejan el compromiso y el trabajo continuo encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor del bienestar social.

Asimismo, resaltó el impacto de estas políticas en la entidad, donde actualmente un millón 682 mil 500 michoacanas y michoacanos reciben de manera directa los apoyos de los Programas para el Bienestar, fortaleciendo la economía familiar y la justicia social en el estado.