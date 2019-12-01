Reprueba Brissa Arroyo la vieja política que se reparte el "pastel" sin pensar en la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 16:59:50

Morelia, Michoacán, 09 de Octubre de 2026.- Para construir el Morelia con paz, orden y desarrollo es indispensable la participación ciudadana, subrayó Brissa Arroyo Martínez, Diputada Local.

Es así como se trabaja en la Red de Apoyo, haciendo alianzas con la ciudadanía y con todos los sectores de la sociedad, cada uno aportando desde su ámbito, desde lo que saben hacer para mejorar nuestra comunidad.

"Las Buenas Acciones las hacemos independientemente de la etapa de un proceso político, al margen de ideologías o colores de partido, y vamos a seguir fortaleciendo esta gran Red para que nadie se quede atrás", expresó.

En ese contexto, Brissa Arroyo reprobó la vieja política, los grupos de poder que solo piensan en repartirse "el pastel" entre los mismos, sin pensar en la ciudadanía.

"Es penoso ver la forma en que hacen la repartición de espacios o de los cargos a elección popular como si se pudieran transferir o fueran hereditarios, para los cuates o para las mismas personas buscan el poder", señaló.

Brissa Arroyo reiteró la convicción de una verdadera participación ciudadana, porque, -dijo-, la democracia no se agota cuando la ciudadanía emite el voto en la urna, es hacerla partícipe en el desarrollo de su entorno.



Brissa Arroyo representa el perfil que Morelia requiere, el relevo generacional y la alianza con la ciudadanía; es Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, e integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género así como de Gobernación en la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán.