Reposición gratuita de placas perdidas durante las lluvias en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:16:36
Querétaro, Querétaro, 27 de agosto del 2025.- El Poder Ejecutivo de Querétaro, lanzó una convocatoria de costo cero, para todos aquellos ciudadanos con automóvil emplazado en la entidad que hayan perdido su placa durante las lluvias que se presentaron durante el fin de semana.

La convocatoria fue lanzada a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, con la finalidad de ayudar en la economía de los que resultaron afectados, por lo que este subsidio estará disponible a partir del 1 de septiembre.

La autoridad queretana pide a quienes hayan perdido su placa los siguientes requisitos para realizar el trámite: denuncia por extravío en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, credencial vigente del Instituto Nacional Electoral (INE) del propietario, la placa que aún conserven y la tarjeta de circulación original.

De igual manera piden reportar la pérdida de la placa al teléfono 4422701936 y solicita tu reposición en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

