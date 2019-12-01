Capturan al “M4” y ocho miembros de su banda en el Valle de México: Mataban y extorsionaban para Jalisco y lograron infiltrarse en la FGEM

Toluca, Mex., a 30 de agosto de 2025.– Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales y estatales lograron la detención de nueve presuntos integrantes de la célula criminal “M4”, vinculada a una organización con orígenes en Jalisco y relacionada con delitos de alto impacto en distintos municipios del Valle de México.

La operación, en la que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se desplegó tras una serie de ataques y amenazas contra operadores del transporte público, conductores particulares y dueños de negocios, principalmente barberías.

Seis de los presuntos delincuentes —Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”— fueron capturados en la colonia San José El Vidrio, en Nicolás Romero, cuando amedrentaban a un chofer de transporte público para exigirle el pago de una cuota. Según la víctima, los sujetos se identificaron como integrantes de un grupo criminal y condicionaron su “protección” al pago de dinero en efectivo.

Caída del líder “M4”

Las investigaciones permitieron ubicar y detener a Erick “N”, alias “M4”, señalado como líder de esta célula y segundo al mando en la estructura que encabezaba David “N”, alias “El Davis”, actualmente preso con una condena de 62 años por homicidio.



De acuerdo con la Fiscalía, Erick “N” estaría implicado en la extorsión de comercios, entre ellos una barbería en Nicolás Romero, donde incluso se habrían realizado disparos para presionar a la víctima.

Infiltración en la Fiscalía

Un caso que sorprendió a las autoridades fue la presunta participación de Arturo “N”, quien realizaba su servicio social en la propia Fiscalía mexiquense. Las indagatorias apuntan a que filtraba información sobre operativos, además de estar relacionado con la venta de drogas y homicidios. Por estos hechos, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el asesinato de un hombre ocurrido el 2 de febrero en la colonia El Tráfico.

Otras detenciones

En esa misma investigación se aseguró también a Eduardo “N”, alias “El Diamante”, relacionado con el homicidio de febrero.

Todos los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez.

Hasta el momento, seis de los indiciados ya fueron vinculados a proceso por dos casos de extorsión. A Jhoan “N” y Brandon “N” también se les ejecutó una orden de aprehensión por secuestro que derivó en la muerte de un operador del transporte público en Nicolás Romero.

La Fiscalía estatal informó que las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros homicidios y secuestros. Recordó que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.