Renuncia Lorena Muñoz a la Cámara de Comercio de Querétaro por cuestiones de salud

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- Por una cuestión de salud, Lorena Muñoz Altamira, presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro renunció al cargo por lo que tras un año y cinco meses (marzo de 2024 hasta agosto de 2025) cedió la presidencia a René Loya Poletti, quien permaneció en el cargo durante el tiempo que ella solicitó licencia.

“El pasado martes 14 de octubre celebramos una sesión extraordinaria de consejo en donde por unanimidad se tomó la decisión del cambio de presidente un poco anticipado en donde el maestro René Loya asume la presidencia de la Cámara de Comercio para terminar este periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y llevar todas las consignas siguientes para lanzar la convocatoria y de elección de presidencia a finales de este año o a principios del siguiente”.

Por ello, anunció que oficialmente ella pasa a ser parte del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio, es decir, del grupo de expresidentes.

Loya Poletti agradeció a Muñoz Altamira por la confianza y adelantó que entre las propuestas de trabajo está el fortalecer el tema del comercio exterior, apoyar el tema de jóvenes empresarios, mujeres empresarias y apoyo en temas de capacitación entre los socios.

“Asumo la presidencia de la Cámara de manera formal porque como saben yo era presidente interino y estábamos en ascuas de si Lorena regresaba o no, pero por unanimidad se votó en consejo; recibo una cámara con finanzas sanas y que a partir de ahora seguiremos trabajando en pro del comercio y los socios”.

Adelantó que uno de los proyectos que trae está el fortalecimiento del comercio exterior para que cualquier empresa ya sea chica pueda aspirar a exportar, todo el tema de apoyos, gestorías y certificaciones de los socios.

“Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad, yo tengo 18 años en la Cámara y para mí es también eh cerrar un ciclo con esto de la presidencia que para mí es un orgullo estar al frente, como saben son puestos emblemáticos donde no se nos paga nada, pero es parte de nuestra labor de aportar nuestro granito de arena con las y los empresarios de Querétaro”.

Recordó que estará al frente hasta marzo del próximo año pues en febrero y marzo es cuando se harán los cambios en la asamblea.