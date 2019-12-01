Renuncia Héctor Díaz Polanco a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México

Renuncia Héctor Díaz Polanco a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 15:45:24
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Ciudad de México, a 19 de julio de 2026.- A unas semanas de que inicie el proceso electoral, Héctor Díaz Polanco dejó la presidencia de Morena en la Ciudad de México, al considerar que era el momento adecuado para dar un paso al costado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el ahora exdirigente informó su decisión de separarse del cargo y señaló que la determinación responde a que considera que este es un momento oportuno para concretar el relevo.

Díaz Polanco también reveló que un día antes sostuvo un encuentro con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quien agradeció el respaldo y la amistad brindados durante su gestión.

Asimismo, indicó que continuará con sus actividades académicas y seguirá participando dentro del partido. Afirmó que mantiene intacto su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y recordó que permanece como integrante del Consejo Nacional y del Consejo Consultivo de Morena.

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