Renuncia Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres; ocupara cargo en Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 10:17:16

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, según confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana adelantó que la ahora ex funcionaria realizará “una tarea especial en Morena“, que tratará sobre el tema de las alianzas en el partido.

“Ayer Citlali entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

“Ella, entiendo que en el 2024 ayudó en las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María (Alcalde, dirigente nacional de Morena) le pidió que si podía ayudarle al Comité Ejecutivo en este tema. Entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”, puntualizó.

Además, la gobernante calificó a Hernández Mora como una persona excepcional: “tengo la mejor opinión siempre de Citlalli, es una joven brillante, trabajadora”.

“Repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres, se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos atendiendo a víctimas y llegó creo que a 500 Centros Libres o más; la Red de Tejedoras de la Patria, también de manera excepcional y es una mujer de mucha comisión, honesta, trabajadora”, destacó la presidenta Sheinbaum.