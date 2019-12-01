Remiten a ayuntamientos de Querétaro iniciativa de Reforma Constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2026.- Los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobaron remitieron a los 18 municipios de Querétaro, la “iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones a los artículos 8,16, 20, y 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en materia de no reelección y nepotismo electoral”.

Al hacer uso de la voz en torno a la iniciativa de ley en estudio, el diputado Homero Barrera Mcdonald, presidente de la comisión en mención, precisó el trámite parlamentario que esta seguirá, recordando que actualmente se encuentran turnadas, y pendientes de estudio, diversas iniciativas en materia constitucional, relativas a la no reelección y a la prohibición del nepotismo electoral.

“Conforme al artículo 51 fracciones primera y tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, consideró que resulta procedente remitir, desde este momento, la iniciativa en estudio a los 18 ayuntamientos con la finalidad de que tengan conocimiento formal de su contenido y designen, en su oportunidad, al enlace institucional correspondiente para seguimiento de la reforma constitucional”.

Explicó que la remisión a los municipios constituye una actuación preparatoria indispensable dentro del procedimiento legislativo relativo a la reforma constitucional local y permite que dicho trámite se desarrolle de manera paralela al análisis técnico y jurídico que esta comisión realiza respecto a las demás iniciativas turnadas en la misma materia.

Recordó que una vez que se encuentra satisfecho este requisito procedimental, como presidente propondrá en el momento procesal oportuno, la acumulación de esta iniciativa con las otras propuestas, en términos de los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, a efecto -dijo- de que sean analizadas de manera integral y se emita un solo dictamen.

“Estamos proponiendo el día de hoy que en su momento se proponga un solo dictamen de las tres iniciativas que ya existen, de dos de ellas ya hicimos este proceso aquí en la comisión y quedó una más y ésa es la que estamos mandando a los 18 municipios, (…) para poder después dictaminar las tres en su conjunto”.