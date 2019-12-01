Reivindicar el campo debe ser una tarea prioritaria: Brissa Arroyo

Reivindicar el campo debe ser una tarea prioritaria: Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 17:49:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Con el objetivo de avanzar en la construcción de un presupuesto estatal equitativo y justo, la diputada local Brissa Arroyo, planteó valorar la opinión de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que el campo es uno de los rubros que más atención requieren por ello debe analizarse un aumento presupuestal.

Brissa Arroyo se solidarizó con los productores de granos básicos y también de otras cadenas productivas que  enfrentan problemáticas como el aumento en el precio de los insumos y paquetes tecnológicos lo que eleva el costo de producción, la inseguridad en diversas regiones, falta de esquemas de apoyo o subsidios, escasez crediticia, entre otros factores que han deteriorado esta actividad.

“Me parece que reivindicar el campo es una tarea aún pendiente y que debe ser prioritaria, recuperar y darle su justo valor a todos los eslabones que intervienen en los diferentes cultivos y a quienes viven del campo”, dijo Arroyo Martínez.

La Congresista local reiteró que en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2026 es necesario abrirse a la ciudadanía, saber cuáles son las necesidades y analizar en qué rubros presupuestales se pueden hacer ajustes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento armado cerca de zona escolar en Irapuato, Guanajuato deja un detenido y genera pánico entre estudiantes
FGE de Michoacán confirma: "El Botox" es el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán
Vuelca camioneta al caer en un bache sobre Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Encuentran a persona sin vida a un costado de la carretera Ajuchitlán-Colón 
Más información de la categoria
Sombra de pólvora sobre oficina de Harfuch en Polanco: Columnista revela nuevo atentado contra encargado de la seguridad de México, pero el funcionario lo niega
Incendio en El Marqués fue error humano: Eric Gudiño 
FGE de Michoacán confirma: "El Botox" es el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán
Morelia se declara lista para recibir a sus visitantes durante el Día de Muertos
Comentarios