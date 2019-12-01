Reivindicar el campo debe ser una tarea prioritaria: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 17:49:19

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Con el objetivo de avanzar en la construcción de un presupuesto estatal equitativo y justo, la diputada local Brissa Arroyo, planteó valorar la opinión de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que el campo es uno de los rubros que más atención requieren por ello debe analizarse un aumento presupuestal.

Brissa Arroyo se solidarizó con los productores de granos básicos y también de otras cadenas productivas que enfrentan problemáticas como el aumento en el precio de los insumos y paquetes tecnológicos lo que eleva el costo de producción, la inseguridad en diversas regiones, falta de esquemas de apoyo o subsidios, escasez crediticia, entre otros factores que han deteriorado esta actividad.

“Me parece que reivindicar el campo es una tarea aún pendiente y que debe ser prioritaria, recuperar y darle su justo valor a todos los eslabones que intervienen en los diferentes cultivos y a quienes viven del campo”, dijo Arroyo Martínez.

La Congresista local reiteró que en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2026 es necesario abrirse a la ciudadanía, saber cuáles son las necesidades y analizar en qué rubros presupuestales se pueden hacer ajustes.