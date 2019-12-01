Reitera Alfonso Martínez: urge fortalecimiento de policías municipales

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró el llamado a integrar en el Plan Michoacán el fortalecimiento de las policías municipales, ya que de lo contrario continuarán ocurriendo hechos violentos ante la incapacidad de las corporaciones locales de enfrentar cualquier fuerza pequeña, mediana o grande.

Entrevistado al respecto, Alfonso Martínez, mencionó que actualmente los municipios no tienen cómo actuar en caso de incidentes como los suscitados el fin de semana, porque hay corporaciones de 10 elementos, sin patrullas, armas ni protección y con policías en mal estado físico.

El alcalde de Morelia señaló que los municipios están indefensos y sin la capacidad de atender amenazas, incluso las más pequeñas. Agregó que en este escenario, lo único que pueden hacer las corporaciones de seguridad municipales es dirigir el tránsito.

Alfonso Martínez, explicó que el Mando Unificado es una solución precisamente para aquellas localidades pequeñas que cuentan con pocos elementos, debido a que este esquema multiplicaría su fuerza de acción. Sin embargo, dejó claro que en el caso de las ciudades grandes, se requiere contar con una policía sólida y fortalecida por el gobierno federal.