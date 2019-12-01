Reitera Alfonso Martínez, ante autoridades federales: urge fortalecer policías municipales y fiscalía

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- Frente a autoridades federales y estatales, el Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar hizo un llamado a la implementación de una estrategia puntual para fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, a la Fiscalía, a la Guardia Civil y depurar corporaciones ya que de ello dependerá el éxito del Plan Michoacán.

En el marco del evento “Sí al desarme, sí a la paz”, Alfonso Martínez reiteró que como alcaldes, harán todo lo que esté en sus manos para que el Plan funcione, no obstante, es prioritario robustecer la capacidad de acción de las policías locales para así tener la suficiencia para enfrentar los retos que se presentarán luego de que las fuerzas federales se retiren del estado y no se vuelva a descomponer la construcción de paz.

“Si logramos hacer esto, el cuarto plan al fin será el exitoso para Michoacán. Si no nos enfocamos en eso, necesitaremos un quinto plan”, y agregó “queremos que funcione este plan, y los alcaldes desde nuestra trinchera vamos a hacer lo que nos corresponda para que funcione este plan para el rescate de la paz en Michoacán”.

Alfonso Martínez, reiteró “queremos sumar, queremos contribuir, pero también quiero decir algo que nos preocupa: con la presencia del Gobierno Federal por supuesto que ya está mejorando y se van a ver resultados. El problema, lo he dicho públicamente, es ¿qué va a pasar cuando se vayan? ¿qué podemos hacer juntos para que, los que nos quedamos, quedemos con la fuerza suficiente para que no se vuelva descomponer y esta construcción de paz sea permanente y constante?”

En el evento estuvieron presentes Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos del Gobierno Federal; el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez; el secretario de Gobierno, David Zepeda Villaseñor; el arzobispo, Monseñor Carlos Garfias Merlos; entre otros representantes sociales y gubernamentales.