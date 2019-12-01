Reingeniería administrativa en Celaya traerá ajustes en dependencias municipales

Celaya, Guanajuato, a 30 de diciembre de 2025.- El gobierno municipal de Celaya se encuentra en un proceso de revisión interna que derivará en diversos cambios administrativos a partir de la segunda semana de enero, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez, quien explicó que el objetivo es fortalecer la operatividad del Ayuntamiento y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

El presidente municipal señaló que uno de los primeros ajustes se contempla en la Oficialía Mayor, actualmente encabezada por Mireya Villagómez Molina, quien podría ser reubicada dentro de la administración. Aclaró que estos movimientos no responden a señalamientos graves, sino al desgaste propio del cargo y a la necesidad de reorganizar áreas clave.

Durante el análisis de la estructura administrativa, el edil explicó que se han detectado inconsistencias en la asignación de personal y recursos, como el caso del Instituto de Cultura, donde existen trabajadores que dependen de la Oficialía Mayor, lo que distorsiona el presupuesto real de la dependencia. Indicó que se trabaja para regularizar estas situaciones y tener mayor claridad financiera.

En relación con versiones sobre un posible recorte de hasta 500 empleados, Ramírez descartó que se trate de una reducción masiva y aseguró que los ajustes se realizarán de manera gradual y responsable. Precisó que se revisarán especialmente los contratos temporales, los cuales no serán renovados de forma automática.

El alcalde agregó que, aunque la mayoría de los funcionarios ha mostrado buen desempeño, algunos presentan un desgaste natural, por lo que se evalúan posibles cambios estratégicos sin perder la experiencia adquirida. En ese sentido, confirmó que ya se analizan perfiles para distintas direcciones, los cuales han sido revisados por un equipo interno de la administración.

Finalmente, Juan Miguel Ramírez subrayó que cualquier modificación será presentada primero al Cabildo y posteriormente informada a la ciudadanía, reiterando que la reingeniería administrativa busca consolidar un gobierno más ordenado, eficiente y enfocado en atender las necesidades de la población.