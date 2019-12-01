Rehabilitarán canchas en el municipio Landa de Matamoros como parte del programa rumbo al Mundial 2026: Yunuen Benítez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 15:14:52

Landa de Matamoros, Querétaro, a 15 de abril de 2026.- El municipio de Landa de Matamoros será beneficiado con la rehabilitación de dos canchas deportivas en la cabecera municipal, como parte del convenio firmado con el Gobierno del Estado en el marco de los preparativos rumbo al Mundial 2026, adelantó Yunuen Benítez Maldonado, presidenta municipal.

Explicó que se trata de una inversión superior al millón de pesos destinada a la rehabilitación de una cancha de fútbol 7 y una cancha multifuncional de basquetbol y fútbol.

Adelantó que los trabajos incluirán mejoras en iluminación, pintura, redes y tableros, con el objetivo de ofrecer espacios dignos para el esparcimiento y la práctica deportiva.

“Nos da mucho gusto que Landa de Matamoros sea tomado en cuenta en este programa. A pesar de la distancia con la capital, hemos trabajado en la gestión para que lleguen estos apoyos a nuestro municipio”, quien destacó la visita del ingeniero Diego Cabrera y la coordinación con el área de Obras Públicas para iniciar los trabajos la próxima semana.

Subrayó que la rehabilitación beneficiará directamente a los más de mil 500 habitantes de la cabecera y a comunidades cercanas que utilizan estos espacios. Actualmente, en la localidad se desarrollan ligas femeniles y varoniles de fútbol 7, además de torneos infantiles y juveniles.

“Buscamos que nuestros niños sigan teniendo lugares adecuados para sus actividades deportivas y recreativas. Esta inversión es una gran oportunidad para fortalecer la convivencia y el desarrollo de la juventud”.