Rehabilitan instalaciones de Protección Civil en Huimilpan, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:55:47

Huimilpan, Querétaro., 2 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, dio el arranque de obra para la rehabilitación de las oficinas de la Coordinación Municipal de Protección Civil, con el objetivo de modernizar su infraestructura y fortalecer su capacidad de atención en emergencias.

Explicó que los trabajos contemplados para esta obra de rehabilitación son: la construcción de un firme de 20 metros cuadrados; renovación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; colocación de piso en una superficie de 90 metros cuadrados; impermeabilización y pintura general de las oficinas.

Destacó que con este proyecto se busca el fortalecimiento operativo de Protección Civil en el municipio por lo que se incorpora una camioneta al parque vehicular para la atención de emergencias.

Reconoció que existe un compromiso en materia de seguridad y protección civil con la ciudadanía y la rehabilitación de este espacio es parte del mismo.