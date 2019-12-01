Rehabilitan con carpeta asfáltica la calle 16 de Septiembre en Huetamo

Rehabilitan con carpeta asfáltica la calle 16 de Septiembre en Huetamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:39:06
Huetamo, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Gracias a la perseverancia y el buen manejo de los recursos públicos del presidente de Huetamo, el C.P. Pablo Varona Estrada se logró la rehabilitación de 145 metros lineales de la calle 16 de Septiembre, de la Av. Madero norte hasta Leona Vicario, con una extensión de aproximadamente 1,103 m2.

Esta calle es una de las más transitadas para ingresar a varios de los barrios más importantes, como Cahuaro, Barrio Alto y Las Colonias y a centros comerciales, por lo que resultaba indispensable darle un mantenimiento adecuado.

En su mensaje, el presidente reiteró su compromiso de seguir mejorando las vialidades de la cabecera municipal y de las localidades, y en la medida de lo posible, también de tramos carreteros federales y estatales.

Noventa Grados
