Rehabilitación carretera Uruapan-San Juan Nuevo-Tancítaro-Copetiro fortalece economía regional: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 14:27:46

Uruapan, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la carretera Uruapan, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro y Copetiro, la cual comprende una longitud de más de 70 kilómetros de vía reduciendo tiempos de traslado en un 30 por ciento y fortaleciendo la productividad económica de la región.

Acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez y presidentes municipales, el mandatario detalló que para esta obra se invirtieron 258.3 millones de pesos con un beneficio a alrededor de 350 mil habitantes de la región.

Señaló que, al inicio de la administración el 80 por ciento de los 3 mil 500 kilómetros de la red carretera estatal se encontraba en pésimas condiciones, pero durante los cuatro años de este gobierno se han intervenido de manera integral más de mil 600 kilómetros.

Además, en la región se han intervenido otros 170 kilómetros en diversos tramos como el de Buenavista-Peribán, el libramiento de Peribán, así como la carretera Uruapan-Zacán-Peribán con una inversión de 680 millones en la rehabilitación.

El titular de Scop, Rogelio Zarazúa Sánchez, agregó que este tramo carretero es de suma importancia al registrar un tránsito diario de 5 mil 508 vehículos, lo que lo convierte en una vía estratégica para la movilidad económica y productiva de la región, principalmente, de aguacate, berries y maíz.

Destacó que para mantener en buenas condiciones dicha carretera, se dará mantenimiento permanente hasta el 2027, al encontrarse bajo el esquema de obras multianuales sin endeudamiento público.

Asistieron al evento María Guadalupe Mendoza Arias, diputada federal; Carlos Alejando Bautista Tafolla, diputado local; Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; Jesús Espinoza Rochín, presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro; Martín Alexander Escalera presidente municipal de Peribán; y Carlos Navarro, presidente municipal de Tancítaro.