Araceli Saucedo refrenda compromiso con seguridad, justicia y desarrollo en su Primer Informe Legislativo

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.– La senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, aseguró que la paz, la justicia y el respeto a la ley son pilares indispensables para el desarrollo del país, al rendir su Primer Informe Legislativo, donde detalló las reformas y propuestas con las que ha respaldado a la ciudadanía durante su primer año en el Senado de la República.

Tras recibir el respaldo de liderazgos de todo el estado, enfatizó su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que fortaleció a la Guardia Nacional y amplió las facultades de la Secretaría de Seguridad, permitiendo una mayor coordinación con fiscalías y gobiernos estatales y municipales. “La inseguridad hiere profundamente a miles de familias, por eso impulsamos medidas para enfrentar la delincuencia, el ciberacoso, los delitos fiscales y el tráfico de drogas sintéticas”, señaló.

La legisladora recordó que se aprobaron reformas que aseguran salarios dignos para maestras, maestros, policías, médicos y enfermeras, reconociendo el esfuerzo de quienes sostienen la vida y la seguridad del país. Asimismo, destacó que desde el Senado se blindaron a las empresas públicas como Pemex y CFE, se recuperó el control del sector energético y se protegieron los maíces nativos, además de declarar al café como producto estratégico.

En el ámbito ambiental, resaltó la propuesta de la Ley General de Biodiversidad y las reformas para fortalecer la protección ecológica. De igual manera, mencionó el exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para informar sobre los avances del Plan Nacional de Acción para Residuos Marinos y Contaminación Plástica (Plan REMAR), con el objetivo de atender la crisis derivada de los desechos plásticos en mares mexicanos.

La senadora también señaló que se avanzó en la digitalización y simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno, además de regular el trabajo en plataformas digitales para dar certeza laboral a quienes se desempeñan en este sector. “Apostamos por el futuro y por un Estado que use la tecnología para acercar soluciones a la gente”, apuntó.

Durante el evento, Araceli Saucedo agradeció la presencia de autoridades estatales, federales y municipales, así como liderazgos del territorio estatal y senadores.

“Estoy convencida de que la confianza ciudadana se refrenda con resultados, con cercanía y con trabajo constante. Mi compromiso es seguir impulsando reformas que fortalezcan a Michoacán y a México, para alcanzar la modernización del país”, concluyó la senadora.