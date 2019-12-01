Rehabilitación carretera en Michoacán al 45 %; se abre camino al desarrollo: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El 45 por ciento de las carreteras en Michoacán se ha rehabilitado para brindar a la población vías de comunicación más rápidas y seguras, lo que a su vez contribuye al bienestar de todos los sectores productivos, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) que encabeza Rogelio Zarazúa Sánchez, más de mil 600 kilómetros de un total de 3 mil 500 que conforman la red estatal, han sido reconstruidos y recibido mantenimiento para facilitar y reducir los tiempos de traslado de personas y de mercancías.

Señaló que el descuido de la infraestructura carretera había prevalecido por décadas, incluso con tramos intransitables, pero que hoy, han dejado de estar en el olvido con la intervención continua que se realiza para ofrecer una mejor conectividad, lo que abre el camino a nuevas inversiones al optimizar las cadenas de suministro y distribución.

“Hace cuatro años, cuando llegué de gobernador, el 80 por ciento de las carreteras estaba en pésimas condiciones”, recordó el mandatario, al destacar que ahora la población tiene caminos más seguros que impactan en el empleo, bienestar y calidad de vida.

Además, Ramírez Bedolla recordó que el Gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invierte 8 mil 013 millones de pesos en ampliar a cuatro carriles la autopista Siglo XXI hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas.