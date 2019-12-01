Rehabilita Pablo Varona jardín en Santa Rita en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 11:45:35
Huetamo, Michoacán, 19 de octubre del 2025.- El jardín de Santa Rita fue rehabilitado para darle un mejor aspecto y que los vecinos puedan disfrutar de este espacio junto a su familia.

Espacios verdes y una kiosco renovado, además de pintura en general y la colocación de letras representativas de esta hermosa localidad distinguen estos trabajos de restauración en este jardín.

Los habitantes reconocieron el trabajo del contador Varona y agradecieron por la obra realizada en su comunidad.

Para cerrar con broche de oro, compartieron el pan y la sal con los presentes y disfrutaron de la quema de un torito de fuego.

