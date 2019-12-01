Rehabilita CEI tramo urbano de la Carretera 200 en Tequisquiapan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:41:17

Tequisquiapan, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- Como parte de las acciones para dar mantenimiento carretero a las principales vialidades de la entidad, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), realiza la rehabilitación vial en el tramo urbano de la Carretera 200, en la cabecera municipal de Tequisquiapan.

Estos trabajos se llevan a cabo a partir del kilómetro 57+000, cerca del cruce con la Carretera Federal 120 hacia el polideportivo Tequisquiapan.

A través de maquinaria pesada especializada y una brigada de personal, se realiza la renovación de superficie de rodamiento, y se prevé que las labores concluyan a mediados del mes de abril, abarcando más de mil metros de longitud.