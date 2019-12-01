Rehabilita acceso a Turitzio el Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán

Rehabilita acceso a Turitzio el Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 21:47:48
Huetamo, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, inició con la rehabilitación del acceso a la tenencia de Turitzio, una vía que desde hace más de 30 años no recibía atención.

Por ello arrancaron los trabajos con maquinaria especializada que tirará carpeta asfáltica y los usuarios ya no tendrán que sufrir los estragos del mal estado de este acceso.

El alcalde Varona habló de la importancia de mantener en buen estado las carreteras, para dar seguridad y sobre todo un mejor aspecto de nuestro municipio, ya que la mayoría de las carreteras estatales y federales están en muy mal estado.

Se espera que en poco menos de un mes se entreguen los trabajos a los beneficiarios, y que se pueda transitar de manera segura y rápida por esta vía.

