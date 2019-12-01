Regularizan 20 de los 70 viñedos de Querétaro; esperan concluir el proceso en menos de un año

Querétaro, México, 8 de julio de 2026.- El subsecretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Hale Palacios, informó que de los 70 viñedos existentes en la entidad, únicamente 20 han sido regularizados entre las autoridades municipales y estatales con la finalidad de que dichos establecimientos trabajen conforme a la normatividad.

Reconoció que, si bien se ha adelantado en los trabajos para regularizar a los viñedos, también se han propuesto otros giros ecoturísticos, los cuales serían más adecuados, por el tipo de tenencia de la tierra, por el nuevo uso de suelo que es agroturístico.

“Lo que hemos manejado desde el principio es la tenencia de la tierra, la ley es muy cuadrada en cuanto a los requisitos que pide, nosotros ya tenemos avances con los municipios que es el uso de suelo, que es el nuevo uso de suelo que es agroturístico y les hemos plantado otro tipo de negocios como cabañas ecoturísticas, ese tipo de cosas”, dijo.

Precisó que los propietarios de los viñedos establecidos en los municipios de San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y Tequisquiapan están interesados en regularizar su situación actual, por lo que se mantienen los trabajos, aunque avanzan lento.

“Los principales interesados son ellos, han sido sumamente responsables; el tema de la tenencia de la tierra, están establecidos en ejidos (…); dentro de los Planes Municipales de Desarrollo estos polos están como centros de desarrollo ecoturísticos y dentro esa forma los podemos meter y sacar con los requisitos y esperemos que en menos de un año queden”.