Regresan a clases más de 356 mil estudiantes de nivel básico en Querétaro 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:42:36
Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- La directora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que este 1 de septiembre regresaron a clases más de 356 mil alumnos y más de 15 mil maestros a dos mil 114 escuelas, sin que se haya registrado un solo insistente.

“Esta mañana estamos muy contentos, es un primero de septiembre donde hemos planeado mucho para iniciar este ciclo escolar, estamos teniendo la oportunidad de recibir a 356 mil niños y por supuesto a 15 mil maestros que el día de hoy se están incorporando a sus aulas, a sus escuelas”, dijo.

Destacó que gracias a la apoyo de padres de familia y autoridades, se logró que todo el estudiantado de nivel básico regresará a las aulas sin insistentes.

“Quiero compartirles que hemos iniciado hasta este momento sin ninguna incidencia en nuestras dos mil 114 escuelas”.

Por su parte, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santo, reconoció que desde la madrugada de este lunes, se supervisó la salida de los autobuses QroBús, para que que estuvieran a tiempo para recibir a los estudiantes, padres de familia y maestros que reanudaron sus actividades.

“A las 4:00 de la mañana, estábamos revisando la salida de todo el sistema QroBús para brindar un buen servicio en el regreso a clases; es un día muy especial, pues muchos jóvenes y niños regresan a clases, estamos atentos para que el sistema QroBús funcione adecuadamente”.

