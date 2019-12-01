Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 14:37:57

Chicago, Illinois, a 12 de septiembre de 2025.- Un inmigrante, perdió la vida en Chicago, después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le disparara.

De acuerdo a información del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre, quien se encontraba de manera ilegal en el país, arrastró al policía con su coche, mientras intentaba darse a la fuga durante un control de tráfico del ICE.

"Se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes", indicaron.

"Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", detallaron a través de un comunicado.

También dijeron que la víctima se trataba de un extranjero ilegal con antecedentes de conducción temeraria.