Registran temperaturas de 4 grados en los municipios de Peñamiller y Tolimán de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 18:26:24

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya Torres, dio a conocer que el jueves se registró la temperatura más baja de esta temporada invernal que recién comienza, siendo los municipios de Peñamiller y Tolimán los marcaron el termómetro en 4 grados centígrados.

Explicó que este baja en la temperatura fue debido a la entrada del frente frío número 11 en el país, de los cuales se tienen previsto hasta 40 durante esta temporada invernal.

“El descenso en las temperaturas que se han registrado este jueves 30 de octubre en el estado de Querétaro es propiciado por el frente frío número 11 sobre la península de Yucatán; debido al aire polar que lo impulsa mantiene bajas temperaturas sobre el norte, centro y oriente del país”, dijo.

Mencionó que los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués llegaron a los 6 grados centígrados, y se prevé que estas sigan bajando conforme avance la temporada.

“De acuerdo a lo reportado por las coordinaciones municipales de Protección Civil, no se tiene registro de la ocurrencia de lluvias en la entidad ni de presencia de escarcha en la entidad”.