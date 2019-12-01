FGR toma control de investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 07:57:15

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) tomó el control de la investigación del caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico e informó que su objetivo es dar prioridad a las víctimas.

En ese sentido, la dependencia federal confirmó que ya concluyeron las necropsias correspondientes y se han realizado diversas actuaciones ministeriales para integrar la carpeta de investigación.

“La Fiscalía avanza en las diligencias periciales y ministeriales para esclarecer los hechos lo más pronto posible”, señaló la autoridad.

De igual forma, informó que se mantiene coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de priorizar la reparación del daño y garantizar la atención integral a las personas afectadas.

Por otra parte, la FGR reiteró que las investigaciones continúan en curso y que se dará seguimiento puntual al caso conforme avancen las indagatorias.