FGR toma control de investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

FGR toma control de investigación sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 07:57:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) tomó el control de la investigación del caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico e informó que su objetivo es dar prioridad a las víctimas.

En ese sentido, la dependencia federal confirmó que ya concluyeron las necropsias correspondientes y se han realizado diversas actuaciones ministeriales para integrar la carpeta de investigación.

“La Fiscalía avanza en las diligencias periciales y ministeriales para esclarecer los hechos lo más pronto posible”, señaló la autoridad.

De igual forma, informó que se mantiene coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de priorizar la reparación del daño y garantizar la atención integral a las personas afectadas.

Por otra parte, la FGR reiteró que las investigaciones continúan en curso y que se dará seguimiento puntual al caso conforme avancen las indagatorias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados
Más información de la categoria
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Comentarios