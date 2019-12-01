Tres ataques armados dejan tres muertos y dos lesionados en distintos puntos de Irapuato

Irapuato, Guanajuato, a 31 de diciembre 2025.- Tres personas sin vida y dos más lesionadas fue el saldo preliminar de tres ataques armados de alto impacto registrados la tarde de este martes en diferentes colonias de Irapuato, hechos que generaron una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El primer ataque se registró en la colonia Campestre Hurtado, sobre la calle Constituyentes, donde un joven fue agredido a balazos cuando se encontraba al exterior de la mueblería La Barata. Tras resultar herido, la víctima intentó ponerse a salvo ingresando al establecimiento; sin embargo, cayó sin vida al interior del negocio.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de Jonathan, de 23 años de edad, conocido como “El Nanis”.

Minutos después, se reportó un segundo hecho violento en la colonia Nuevo México, sobre la calle Narvarte, donde un panadero fue asesinado y otro hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y observar a dos personas tendidas en la vía pública con heridas en el abdomen y la cabeza.

La víctima mortal fue localizada junto a un triciclo, el cual utilizaba para realizar su actividad laboral, mientras que el lesionado fue hallado a un costado de una bicicleta.

Este último recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a un hospital. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta.

El tercer ataque ocurrió en el Barrio de San Cayetano, en la zona centro de la ciudad, específicamente en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Manuel Acuña, donde un hombre fue ejecutado y otro más resultó herido por disparos de arma de fuego. Elementos de seguridad confirmaron el deceso de una persona en el lugar, mientras que el lesionado fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital.

En los tres casos, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició las carpetas de investigación correspondientes, a través de la Unidad Especializada en Homicidios, para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.