Uruapan, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El teleférico de Uruapan ha registrado más de 177 mil viajes de personas con discapacidad, cifra que representa el 7.8 por ciento del total de usuarias y usuarios que utilizan este sistema de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma.

La funcionaria destacó que semanalmente se contabilizan alrededor de 7 mil 300 viajes de personas usuarias de este sector, lo que refleja la importancia de contar con un transporte público accesible que facilite sus traslados y contribuya a mejorar su calidad de vida.

Detalló que las estaciones con mayor afluencia de personas con discapacidad son la número 4, ubicada en el DIF, y la del Hospital Regional, debido a su cercanía con servicios especializados de atención. Asimismo, recordó que este sector viaja de forma gratuita para garantizar su derecho a la movilidad y eliminar barreras en el transporte público.

Destacó que este sistema cuenta con infraestructura y herramientas de accesibilidad, como guías podotáctiles, señalización en Braille, máquinas de recarga parlantes, rampas, elevadores y personal capacitado para brindar acompañamiento y atención adecuada.

La funcionaria informó que el teleférico de Uruapan recibirá próximamente una placa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que lo certifica como el primer sistema de transporte inclusivo en el estado. Con lo que se fortalece el compromiso con una movilidad incluyente, en la que todas las personas puedan trasladarse de manera segura, accesible y digna.