Regidora denuncia incursión armada y pobladores lesionados en El Guayabo

Regidora denuncia incursión armada y pobladores lesionados en El Guayabo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 09:44:16
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Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.— La regidora morenista Carmen Zepeda Ontiveros denunció que un grupo de hombres armados, presuntamente vinculado con la delincuencia organizada, ingresó a la localidad de El Guayabo, municipio de Apatzingán, durante la noche del martes y las primeras horas de este miércoles.

Según la denuncia, los hombres entraron a varias viviendas y realizaron detonaciones de arma de fuego. 

La regidora señaló que hubo pobladores lesionados, entre ellos una menor de edad.

Zepeda Ontiveros indicó que desde hace aproximadamente un año opera una Base de Operaciones Interinstitucionales en la escuela de la localidad, con presencia de soldados.

Sin embargo, afirmó que, de acuerdo con versiones de vecinos, los militares no salieron a enfrentar al grupo armado ni a auxiliar a los habitantes durante la agresión.

Agregó que una de las personas lesionadas, una menor de edad, habría sido trasladada a Morelia para recibir atención médica.

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