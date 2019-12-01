Regidora de Morena en Apatzingán denuncia agresión de Director de Obras Públicas tras cuestionar gasto en obras

Regidora de Morena en Apatzingán denuncia agresión de Director de Obras Públicas tras cuestionar gasto en obras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:44:46
Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.– Carmen Zepeda Ontiveros, regidora de extracción morenista en Apatzingán, denunció haber sido agredida y amenazada por el director de Obras Públicas del ayuntamiento al concluir la sesión de Cabildo, acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán a interponer una demanda.

La funcionaria relató que los hechos ocurrieron después de que ella cuestionara públicamente el gasto de dos obras públicas.

La regidora expuso que, mientras se encontraba recogiendo sus pertenencias, el director se acercó a ella para lanzarle una advertencia.

"Dio un golpe fuerte en la mesa y textualmente me dijo: Para que la siga calabaceando le voy a dar motivo, infórmese y búsquese otro pendejo," relató en entrevista.

Agregó que la situación escaló físicamente y describió que el funcionario la sujetó con fuerza.

"Él me pasó el brazo como si me fuera a abrazar, pero me apretó con tal fuerza que yo sentí un tirón fuerte en la espalda y me tronó el hombro. Sentí el tronido del hombro y dolor fuerte y le dije: Me estás violentando", señaló Carmen Zepeda, quien agregó que el tesorero municipal intervino para pedirle al director que soltara a la regidora.

 "No entendía, y dijo: Eso es para que le baje  y le quitaron su mano de mi cuerpo, pero en ese momento con la misma mano me tomó por la nuca como si fuera una pinza en mi cuello," detalló.

Tras la agresión, la regidora fue revisada por médicos, quienes certificaron lesiones visibles y determinaron una incapacidad que tardará más de 15 días en sanar, incluyendo un esguince cervical confirmado por un traumatólogo.

Se dijo confiada en que las autoridades de la FGE darán seguimiento al caso de la agresión.

