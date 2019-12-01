¡Regalo de Reyes en Ceconexpo! Habrá juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) celebrará el Día de Reyes con juegos mecánicos gratuitos para todas las niñas y niños que visiten la Villa Navideña este martes 6 de enero.

La jornada de diversión comenzará a las 11:00 y concluirá a las 17:00 horas, periodo durante el cual el acceso a las atracciones mecánicas será totalmente gratuito para el público infantil. Esta acción se integra al programa de actividades recreativas diseñadas para conmemorar el cierre de las festividades decembrinas en la capital michoacana, fomentando la sana convivencia.

Se recomienda a los padres de familia llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal operativo para garantizar el orden y el disfrute de las y los asistentes en las instalaciones de la Villa Navideña.

Con eventos como este, el Gobierno estatal busca que las familias michoacanas festejen una de las tradiciones más importantes del año en un ambiente de armonia, además reafirma su compromiso de brindar espacios que fortalezcan el tejido social.