¡Regalo de Reyes en Ceconexpo! Habrá juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños

¡Regalo de Reyes en Ceconexpo! Habrá juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:49:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) celebrará el Día de Reyes con juegos mecánicos gratuitos para todas las niñas y niños que visiten la Villa Navideña este martes 6 de enero.

La jornada de diversión comenzará a las 11:00 y concluirá a las 17:00 horas, periodo durante el cual el acceso a las atracciones mecánicas será totalmente gratuito para el público infantil. Esta acción se integra al programa de actividades recreativas diseñadas para conmemorar el cierre de las festividades decembrinas en la capital michoacana, fomentando la sana convivencia.

Se recomienda a los padres de familia llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal operativo para garantizar el orden y el disfrute de las y los asistentes en las instalaciones de la Villa Navideña.

Con eventos como este, el Gobierno estatal busca que las familias michoacanas festejen una de las tradiciones más importantes del año en un ambiente de armonia, además reafirma su compromiso de brindar espacios que fortalezcan el tejido social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver desmembrado en las inmediaciones de la carretera Morelia-Uriangato de Cuitzeo, Michoacán 
Sujeto última a tiros a su mamá en la localidad de Arroyo Colorado de la tenencia de Santiago Undameo de Morelia, Michoacán; el homicida fue detenido
Sigue prohibida la venta de pirotecnia en los mercados del municipio de Querétaro: Francisco Ramírez
Muere hombre atropellado y lo abandonan a su suerte en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 
Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 
PRI Michoacán: Memo Valencia Expone Busto de Hipólito Mora y Denuncia
Barragán el puntero a la alcaldía de Morelia en 2027
Comentarios