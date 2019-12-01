Refuerzan coordinación de seguridad para el Festival de las Ánimas 2026 en Salvador Escalante

Refuerzan coordinación de seguridad para el Festival de las Ánimas 2026 en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 20:25:14
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Salvador Escalante, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- Con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad y seguridad durante el Festival de las Ánimas 2026, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una mesa de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la coordinación y establecer las estrategias del operativo de seguridad.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas corporaciones e instituciones para salvaguardar la integridad de las familias del municipio y de quienes visitarán esta región durante las actividades del festival.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la participación de Marisol Moreno Álvarez, fiscal regional de Morelia; del teniente Bracamontes, del Ejército Mexicano, y del teniente Sergio Arcos Pablo, de la Guardia Nacional, por su disposición y compromiso para trabajar de manera coordinada.

Asimismo, reconoció la colaboración de las autoridades de la Región 7 de Pátzcuaro, Protección Civil regional y estatal, Policía Estatal, Policía Municipal y Seguridad Vial, cuya participación será fundamental para el desarrollo de un operativo integral.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad y el bienestar de la población, fortaleciendo la coordinación institucional y ofreciendo condiciones de tranquilidad a quienes participen en esta celebración.

Salvador Escalante Nos Une para preservar nuestras tradiciones y recibir con seguridad a quienes visitan Santa Clara del Cobre y sus comunidades.

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