Refuerzan autoridades estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, encabezaron la firma del Convenio de Colaboración mediante el cual refrendaron el compromiso de avanzar en acciones que garanticen a las mujeres su derecho a una vida libre de violencias.

Al hacer unos de la voz, la funcionaria estatal explicó que con este compromiso se materializa la coordinación real entre los distintos órdenes de gobierno, para que cada mujer en Querétaro cuente con el respaldo, la atención y las herramientas que necesita para vivir libre y segura.

“Este esfuerzo interinstitucional responde a una prioridad clara del gobierno encabezado por el gobernador Mauricio Kuri: trabajar en favor de las mujeres queretanas, asegurar que cada acción de gobierno contribuya a mejorar sus condiciones de vida y sumar esfuerzos para erradicar la violencia contra la mujer”, subrayó la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Durante su intervención en el marco de este evento, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, afirmó que mediante esta firma de convenio se sella un compromiso que nace de la responsabilidad de cuidar, proteger y garantizar el bienestar de las mujeres.

“Es un paso firme para el futuro donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo; para este gobierno, mi gobierno, lo más importante es cuidar a las mujeres, porque cuando cuidamos a las mujeres cuidamos también a las familias y cuando cuidamos a las familias, cuidamos a toda la sociedad", comentó.

En el marco de este evento, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Corregidora, Andrea Perea Vázquez, agradeció que se lleven este tipo de acciones se reafirma el compromiso de que ninguna mujer esté sola.

"Cada paso que demos sea para construir un espacio más justo, equitativo y libre de violencia, que este día sea el inicio de una gran etapa de colaboración en favor de las mujeres y de la sociedad en su conjunto", señaló en su intervención.

Mediante este convenio, el municipio podrá contar con mayores herramientas jurídicas, operativas y técnicas para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; de acciones demuestran que en Querétaro la política de género no es simbólica, sino efectiva y con resultados.