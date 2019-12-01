Refuerzan acciones contra la violencia de género en Michoacán: Torres Piña

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Fortalecer las estrategias para prevenir, atender y sancionar de manera ejemplar la violencia de género es una de las prioridades del Plan de Persecución de Delitos (PPD), afirmó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante el Foro “Transforma tu Fiscalía” realizado en esta región.

El fiscal destacó que el PPD será un documento construido con base en la realidad y las voces de la sociedad michoacana, con el objetivo de garantizar una procuración de justicia cercana, sensible y eficiente.

“Solo el 9.4 por ciento de los delitos se denuncian. Nuestro deber es revertir esa cifra mediante la confianza, la atención y la acción”, señaló Torres Piña, al invitar a la ciudadanía a denunciar.

El titular de la FGE anunció que se reforzará la coordinación con autoridades educativas y municipales para impulsar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, así como acciones conjuntas con el estado de Guerrero para atender los delitos que afectan a esta región de alto potencial económico.

Torres Piña también celebró la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Jessica González Villaseñor, que revocó la reducción de la pena a Diego Urik Mañón Melgoza, responsable de su feminicidio. Dijo que este fallo “marca un precedente histórico” y posiciona a Michoacán como referente nacional en la revisión de procesos judiciales con perspectiva de género.

Durante el evento, los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, y de Arteaga, Wendoly Alejandra Avellaneda Torres, reiteraron su compromiso de colaborar con la Fiscalía para fortalecer la seguridad, fomentar la convivencia social y combatir la impunidad.

El vicealmirante Anselmo Osorio Fraga, comandante de la Guarnición Militar de Lázaro Cárdenas, destacó que se mantienen operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno para combatir delitos de alto impacto, con resultados positivos en la reducción del robo de vehículos y el narcomenudeo.

Representantes de la sociedad civil, como Nibelia Flores Álvarez, de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, y Deyanira Eunice Castellón Rivera, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, presentaron diagnósticos y propuestas que serán integradas al PPD.

Por su parte, el vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez, expuso un análisis criminal de la región y explicó los ejes del plan, subrayando que uno de los principales objetivos es erradicar la corrupción dentro y fuera de la institución. Exhortó además a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que afecte el acceso a la justicia.

Finalmente, las y los asistentes participaron en mesas de trabajo, donde compartieron inquietudes y propuestas que contribuirán a definir las políticas de persecución penal que guiarán el rumbo de la Fiscalía General durante los próximos nueve años.