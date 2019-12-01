Refuerza Servicios Públicos la seguridad y el entorno urbano con poda de árboles en Calzada La Huerta

Morelia, Michoacán; a 14 de enero de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realiza trabajos de poda de seguridad y de formación en la Calzada La Huerta, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano que buscan garantizar espacios más seguros, ordenados y funcionales para la ciudadanía.

El titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que estas labores iniciaron en el mes de diciembre y consideran la intervención integral de toda la vialidad, incluyendo la revisión del estado de las luminarias, a fin de asegurar su correcto funcionamiento y fortalecer la seguridad en la zona.

“La poda de seguridad tiene como objetivo liberar los cables de alta tensión y el cableado que atraviesa la zona, despejar semáforos y realizar el clareado de luminarias, acciones que mejoran la visibilidad y reducen riesgos de accidentes relacionados con la energía eléctrica”, explicó.

Agregó que, de manera complementaria, se mantiene una revisión y monitoreo constante del alumbrado público, al tratarse de una vialidad estratégica que conecta con el centro de la ciudad y otros puntos clave de movilidad.

Estos trabajos impactan directamente en la seguridad de peatones, automovilistas y vecinos, ya que previenen cortocircuitos, descargas eléctricas y fallas en el suministro, además de favorecer una mejor iluminación nocturna, lo que contribuye a inhibir conductas delictivas y a mejorar la imagen urbana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el mantenimiento de las áreas verdes, la prevención de riesgos y el bienestar de quienes transitan diariamente por esta importante arteria de la ciudad, avanzando hacia una Morelia más segura, iluminada y ordenada.