Refuerza Querétaro su Estado de Fuerza con la graduación de 193 nuevos policías

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia de graduación de 193 nuevos policías, a quienes invitó a seguir defendiendo a Querétaro con los conocimientos técnicos y tácticos adquiridos durante su formación profesional, y así mantener a la corporación como la mejor del país.

“Su graduación es una muy buena noticia para terminar este año. Con ustedes reforzamos de manera contundente el Estado de Fuerza queretano. Sigan respondiendo a su llamado como integrantes de la mejor policía de todo el país, defiendan Querétaro y llenen de orgullo a sus familias”, expresó.

Del mismo modo, reconoció a las instituciones que hacen posible la estrategia de profesionalización policial que distingue a la entidad. Asimismo, el Gobernador hizo entrega simbólica de 17 constancias a igual número de nuevos elementos pertenecientes a diversas corporaciones municipales y a la Policía Estatal.

“A quienes durante este año se integraron a la policía Queretana, así como a cada integrante de la generación 2025, los exhorto a ser activos fundamentales de la vida pública y de la paz en nuestro estado y en nuestros municipios”, destacó.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, aseguró que esta graduación es el resultado del trabajo de una institución que cree que la seguridad es un pilar para el desarrollo de la entidad.

“Servir y proteger a la comunidad no es una tarea ordinaria, es una decisión de vida; implica valentía, carácter y una profunda convicción de poner el bien común por encima del interés personal, por eso, hablar de policía es hablar de honor, de sacrificio y de servicio”, manifestó.

Destacó que con este acto se cumple el compromiso del Gobernador, de contar con cien nuevos policías al año, con lo cual se ha alcanzado la cifra de 810 elementos en lo que va de la administración, superando la meta establecida, y demostrando así, dijo, que en Querétaro hay vocación de servicio para proteger la paz y tranquilidad de las y los queretanos.

Asimismo, la policía, Lucero Mendoza Aguirre, a nombre de las y los elementos egresados, agradeció la oportunidad de defender y servir a Querétaro, por lo que se comprometió a hacer un uso responsable del uniforme, con lealtad y valentía.

Cabe señalar que en total se graduaron 12 nuevos elementos para Amealco, dos de Arroyo Seco, siete en Cadereyta, seis para Colón, 14 en Corregidora, 23 para El Marqués, ocho en Ezequiel Montes, seis para Huimilpan, tres para Jalpan, uno en Landa, cuatro en Pedro Escobedo, seis en Peñamiller, 20 para Querétaro, tres para San Joaquín, nueve en San Juan del Río, uno para Tolimán y 68 policías que se integran a POES.