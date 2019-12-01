Refuerza Pablo Varona a grupo de reposteras de Huetamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 13:12:06

Huetamo, Michoacán, a 14 de abril 2026.- Con el objetivo de fortalecer al sector que se dedica a la elaboración de postres y pasteles, el presidente municipal, Pablo Varona, entregó un segundo monto de 50 mil pesos para hacer un fondo de 100 mil pesos que este grupo utiliza para compra de insumos, pequeños préstamos y hasta compra de utensilios para el incremento de su producción.

Este grupo que ha permanecido unido, ha logrado mantener estos recursos como un fondo revolvente el cual va circulando entre las y los integrantes del mismo.

El compromiso del presidente con los sectores, queda patente con este tipo de apoyos que les permite incrementar sus productos y por lo tanto, sus ganancias.