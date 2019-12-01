Refuerza Luis Nava apoyos sociales en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:48:41

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, realizó una gira de trabajo en el municipio de San Juan del Río, donde encabezó la visita a beneficiarios del programa de Mejoramiento de Vivienda y la entrega de una nueva unidad del programa de Transporte Escolar.

Durante la jornada, el titular de la SEDESOQ destacó que el programa de cuarto adicional representa una mejora tangible en la calidad de vida de las familias, al brindarles espacios más seguros y dignos a quienes viven en situación de hacinamiento.

“Nosotros estamos trabajando para poderla prevenir, para poder reducir esta situación (de hacinamiento) en el mayor número de hogares posibles en nuestro estado, este año tendremos 250 cuartos adicionales para que más familias puedan vivir mejor, puedan vivir más tranquilas”, subrayó.

En este encuentro con los beneficiarios, el titular de la dependencia informó que en San Juan del Río, la SEDESOQ ha invertido 2.3 millones de pesos en acciones de vivienda, beneficiando directamente a 30 familias.

Posteriormente, el secretario Luis Nava encabezó la entrega de dos nuevas unidades de transporte escolar, como parte de la sustitución de vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida, ya que este programa beneficia a mil 45 estudiantes en el municipio, con una inversión de 4.3 millones de pesos, cubriendo 88 localidades y conectando 31 planteles educativos.

A nivel estatal, el programa Transporte Escolar Gratuito atiende a 10 mil 678 beneficiarios, y para el ejercicio 2025 se destinan 17 millones de pesos a la adquisición de 19 nuevas unidades.