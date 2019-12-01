Refuerza Luis Nava apoyos sociales en San Juan del Río, Querétaro

Refuerza Luis Nava apoyos sociales en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:48:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, realizó una gira de trabajo en el municipio de San Juan del Río, donde encabezó la visita a beneficiarios del programa de Mejoramiento de Vivienda y la entrega de una nueva unidad del programa de Transporte Escolar.

Durante la jornada, el titular de la SEDESOQ destacó que el programa de cuarto adicional representa una mejora tangible en la calidad de vida de las familias, al brindarles espacios más seguros y dignos a quienes viven en situación de hacinamiento. 

“Nosotros estamos trabajando para poderla prevenir, para poder reducir esta situación (de hacinamiento) en el mayor número de hogares posibles en nuestro estado, este año tendremos 250 cuartos adicionales para que más familias puedan vivir mejor, puedan vivir más tranquilas”, subrayó.

En este encuentro con los beneficiarios, el titular de la dependencia informó que en San Juan del Río, la SEDESOQ ha invertido 2.3 millones de pesos en acciones de vivienda, beneficiando directamente a 30 familias. 

Posteriormente, el secretario Luis Nava encabezó la entrega de dos nuevas unidades de transporte escolar, como parte de la sustitución de vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida, ya que este programa beneficia a mil 45 estudiantes en el municipio, con una inversión de 4.3 millones de pesos, cubriendo 88 localidades y conectando 31 planteles educativos.

A nivel estatal, el programa Transporte Escolar Gratuito atiende a 10 mil 678 beneficiarios, y para el ejercicio 2025 se destinan 17 millones de pesos a la adquisición de 19 nuevas unidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán
Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
Comentarios