Refuerza la Policía Morelia cercanía con las tenencias del poniente de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 18:35:54

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Con el firme propósito de fortalecer la cercanía institucional y escuchar de manera directa las necesidades de la ciudadanía, la Policía Morelia realizó un recorrido por las tenencias del poniente de la ciudad.

Durante estas visitas se presentó a la Coordinadora General Operativa, Comandante Anabel Rubira Vidrio, quien refrendando el compromiso de mantener un trabajo cercano, ordenado y permanente con las y los habitantes de estas zonas.

La Policía Morelia continúa impulsando acciones de proximidad que permitan atender de forma oportuna las inquietudes de la ciudadanía y fortalecer la seguridad en todo el municipio.

Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de contacto ciudadano, 443 113 5000.