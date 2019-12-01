Refuerza Gobierno de Quiroga acciones de abrigo a familias vulnerables a través del Sistema DIF Municipal

Quiroga, Michoacán, a 18 de diciembre 2025.- El Gobierno de Quiroga, a través del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo la entrega de cobijas a familias que enfrentan las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, como parte de una labor social permanente que se ha impulsado desde el inicio de la actual administración.

En ese tenor, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, destacó que esta acción responde a una prioridad clara de su gobierno, consistente en proteger la salud y el bienestar de las familias quiroguenses, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Acompañada por la presidenta del Sistema DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez Olalde, acudió a la ranchería de Icuacato para hacer entrega directa de cobijas, brindando abrigo y cercanía a la población.

En este lugar, la alcaldesa subrayó que, durante los días de frío, una de sus principales preocupaciones es que las familias estén seguras y protegidas, por lo que estas jornadas de apoyo se mantienen de manera constante y no únicamente en temporada invernal, reafirmando el carácter humanista de la administración municipal.

Finalmente, González Sánchez reconoció y agradeció el respaldo del Sistema DIF Michoacán, cuya colaboración ha permitido fortalecer estas acciones solidarias y ampliar el alcance de los apoyos, reiterando el compromiso del Gobierno de Quiroga de seguir trabajando de manera coordinada para cuidar a su gente y mejorar su calidad de vida.