Refuerza Gerardo Cuanalo infraestructura en Paseo 5 de Febrero de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de febrero del 2026.- Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura, los espacios públicos y la vialidad de Paseo 5 de Febrero, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó sobre los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo con el apoyo de las cuadrillas de mantenimiento.

Cuanalo Santos mencionó que las acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento preventivo enfocado en brindar funcionalidad y una mejor imagen urbana que beneficia de manera directa a peatones, ciclistas, usuarios del sistema Qrobus, así como de auto particular.

“Con el objetivo de tener una buena calidad en la infraestructura, a través la cuadrilla de la AMEQ se han realizado acciones de mejora y mantenimiento en Paseo 5 de Febrero; es una cuadrilla que estará de manera permanente para mejorar las condiciones de esta vialidad”, aseguró.

Entre los trabajos realizados se encuentran la poda en carril confinado en ambos sentidos, el retiro de maleza en distintos puntos de Paseo 5 de Febrero, retoque de pintura y poda de jardineras, retoque de pintura amarilla en guarniciones para reforzar la señalización, retoque de pintura gris al interior de las estaciones, barrido en zona de ciclovía, retiro de grafitis; así como la reparación de postes y lámparas al exterior de las estaciones y el desmalezado debajo de los puentes peatonales y jardineras.

Finalmente, el director de la AMEQ puntualizó que estas labores contribuyen a mantener entornos más seguros, ordenados y dignos, además de fortalecer la visibilidad y señalización en Paseo 5 de Febrero; asimismo agradeció la colaboración de la ciudadanía para cuidar y preservar la infraestructura, reportando cualquier incidencia a través del *8800.