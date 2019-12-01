Refuerza Dayana Pérez Mendoza operativo de seguridad para Semana Santa en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante el próximo periodo vacacional, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno para la planeación del operativo de Semana Santa.

Durante este encuentro se definieron estrategias de coordinación, prevención y atención que permitirán fortalecer la presencia institucional en puntos clave del municipio, así como brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La presidenta municipal destacó que el trabajo conjunto entre corporaciones es fundamental para que Salvador Escalante continúe siendo un municipio en orden, donde se preserve la tranquilidad y se brinde confianza a quienes visitan este Pueblo Mágico.

En esta mesa de trabajo participaron la Mtra. Marisol Moreno Álvarez, titular de la Fiscalía Regional del Estado de Michoacán; el Teniente Coronel de Infantería Indalecio Tapia Vázquez, comandante del Sexto Grupo de Infantería Motorizada de Tacámbaro; el Capitán Primero Plácido Pérez López, de la Guardia Nacional; el Mtro. José Luis Correa Martínez, director regional de la Policía de Investigación; el C. Juan Rodríguez Ríos, subdirector del Agrupamiento Lacustre; el Lic. Juan Martín Velazco Martínez; el Lic. Silviano Paredes Correa, síndico municipal; la C. Seydi Martínez Pureco, directora de Protección Civil Municipal; el C. Salud Medrano; así como Cristóbal Mendoza Alvarado, director de Seguridad Pública Municipal.

Asimismo, se acordó reforzar la comunicación permanente entre corporaciones, así como la implementación de operativos preventivos, vigilancia en zonas de mayor afluencia y atención a visitantes, con el propósito de mantener condiciones de orden y seguridad durante esta temporada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para que Semana Santa se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio.